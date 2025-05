Auto si ribalta: paura in centro, la ferita era rimasta incastrata nell'abitacolo

MESTRE - Momenti di tensione nel pomeriggio di martedì 20 giugno a Mestre, dove poco dopo le 16:00 si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra via Bissuola e Ca’ Rossa. Due automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro violento, con una delle vetture che si è ribaltata finendo su un fianco.



All’interno del veicolo capovolto una donna è rimasta incastrata, riportando ferite e rendendo necessario il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco. Due squadre sono giunte rapidamente sul posto, mettendo in sicurezza i mezzi e lavorando per estrarre la conducente dall’abitacolo.



Il personale sanitario del Suem ha preso in carico la ferita, stabilizzandola prima del trasporto in ospedale. Nel frattempo, la polizia locale ha gestito la viabilità, deviando il traffico e avviando i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse dopo circa un’ora, con la zona che è tornata gradualmente alla normalità.