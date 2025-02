Auto si ribalta in mezzo alla strada, conducente ferita

MARCON (VENEZIA) - Paura a Marcon (Venezia) nel tardo pomeriggio di martedì 18 febbraio, quando un’auto si è ribaltata su un fianco in via Monte Berico. L’incidente è avvenuto alle 17:45, quando la conducente ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori strada. La donna è rimasta ferita e incastrata nell’abitacolo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mestre e Treviso, con il supporto di un’autogrù.



Dopo aver messo in sicurezza il veicolo, i soccorritori hanno liberato la conducente, poi affidata al personale del Suem 118. Stabilizzata sul posto, la ferita è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero gravi. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per chiarire la dinamica e gestito la viabilità, evitando disagi alla circolazione. Tra le possibili cause distrazione, colpo di sonno o un guasto tecnico.