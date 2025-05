Auto si ribalta contro la recinzione della casa: ricoverato in condizioni critiche

PORDENONE - Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera, 15 maggio, a Brugnera (Pordenone) intorno alle 19:15, quando un’autovettura è uscita di strada ribaltandosi su un fianco contro la recinzione di un’abitazione.



Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco di Pordenone, che hanno trovato il conducente in stato di incoscienza, bloccato sotto il veicolo ribaltato e incastrato tra la recinzione divelta. I soccorritori hanno lavorato in sinergia con il personale sanitario per liberare l’uomo e prestare i primi soccorsi.

Il ferito è stato quindi affidato al personale medico, che ha deciso per il suo elitrasporto d’urgenza in ospedale, vista la gravità delle condizioni.



Terminati i soccorsi, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’area, intervenendo sul veicolo incidentato e sulla recinzione danneggiata per evitare ulteriori rischi.

Le indagini sono affidate ai Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incidente. Al momento non sono ancora noti dettagli precisi sull’accaduto.