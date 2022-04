Auto si cappotta in centro a Vittorio Veneto

VITTORIO VENETO - Incidente ieri sera, lunedì, in pieno centro a Vittorio Veneto.

Un’utilitaria di colore bianco stava percorrendo Viale della Vittoria quando all’improvviso il conducente ha perso il controllo del mezzo: per cause in corso di accertamento l’auto è finita sulla fiancata sinistra.

È accaduto circa all’altezza del civico 76, tra via Fenderl e piazza del Popolo.

Immediata la richiesta di soccorso da parte dei passanti. Sul posto si è precipitata una squadra dei Vigili del Fuoco di Vittorio Veneto, oltre alle forze dell’lordine e ai mezzi del Suem per il ricovero del conducente.

I disagi al traffico sono stati limitati visto l’orario del sinistro.

In aggiornamento