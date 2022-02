Auto si cappotta in autostrada

TRIESTE - I Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina sono intervenuti, verso le ore 11.30 di lunedì, per un incidente sul raccordo autostradale R13 200 metri prima della galleria di Prosecco in direzione Trieste.

Un’autovettura coinvolta che, per cause in corso di accertamento, si è cappottata con una persona a bordo che è stata trasportata all’ospedale dal personale sanitario. Sul posto anche la Polizia stradale e il personale Anas.