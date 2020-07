Auto si cappotta in A27, tre feriti tra cui un bambino

VITTORIO VENETO - Incidente oggi, sabato, nel primo pomeriggio, lungo l'A27: il bilancio è di tre i feriti lievi.



Per cause da accertare l'auto alimentata a metano con all'interno una famiglia composta dai genitori e un bambino di cinque mesi è finita ruote all'aria contro il guard rail.



L'episodio è accaduto in direzione Venezia, al km 53-100, poco distante dal casello di Vittorio Veneto Sud.



I tre non sono rimasti feriti gravemente, a referto lesioni giudicate lievi. Comunque sono stati ricoverati in ospedale a Vittorio Veneto per precauzione.



Sul posto oltre ai sanitari del Suem e alla Polstrada dell'A27, anche le squadra dei Vigili del fuoco di Vittorio Veneto e Conegliano, per la messa in sicurezza del luogo.