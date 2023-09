Auto si capotta, quattro ragazzi feriti, uno è grave

TRIESTE - Un drammatico incidente stradale ha scosso Trieste domenica intorno alle 7 del mattino, quando il conducente di un'auto con all'interno altri tre giovani ha perso il controllo del veicolo in viale Miramare. L'incidente ha provocato ferite gravi a uno dei passeggeri, mentre gli altri tre sono rimasti feriti in modo meno grave. L'incidente si è verificato quando il conducente dell'auto ha perso il controllo del veicolo, che ha urtato una vettura parcheggiata prima di rimbalzare in mezzo alla carreggiata e capottarsi su un lato. Il conducente, un giovane di 21 anni proveniente da Monfalcone, in provincia di Gorizia, ha riportato un grave trauma cranico ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Cattinara. Le sue condizioni sono considerate critiche. Gli altri tre giovani a bordo dell'auto, tra cui sembrano esserci due minorenni, hanno subito ferite meno gravi, ma comunque significative.

Tutti e tre sono stati ricoverati per ricevere le cure necessarie. Secondo quanto si è appreso, i giovani stavano tornando da una festa quando si è verificato l'incidente. La chiamata di soccorso è stata prontamente gestita dagli operatori del Numero Unico di Emergenza Nue112, che hanno poi allertato la Struttura Operativa Regionale di Emergenza Sanitaria (Sores). La Sores ha inviato tre ambulanze e un'automedica sul luogo dell'incidente e ha anche informato Carabinieri e Vigili del Fuoco. All'arrivo dei Vigili del Fuoco, l'auto era capovolta su un fianco, con uno dei giovani intrappolato all'interno. I soccorritori hanno utilizzato attrezzi speciali per rimuovere i sedili e liberare il ragazzo intrappolato. Le circostanze precise dell'incidente sono al momento oggetto di indagine da parte delle autorità competenti.