Auto sfonda la vetrina di un negozio di giocattoli: paura in paese

REANA DEL ROJALE (UDINE) – Momenti di tensione nel pomeriggio, quando un’auto è finita contro la vetrina di un negozio di giocattoli, sfondandola e fermandosi all’interno dell’area espositiva. L’incidente è avvenuto intorno alle 17, per cause ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno verificato l’assenza di feriti e avviato la messa in sicurezza dell’area. Per rimuovere il mezzo è stato necessario tagliare parte della struttura della vetrina danneggiata. I Carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.