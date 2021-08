Auto sfonda il guardrail e precipita per venti metri: tre feriti

PORDENONE - Alle 17:50, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo Via Serrada a Erto e Casso in provincia di Pordenone per un’auto finita rovesciata nel sottostante campo sportivo dopo aver sfondato il guardrail ed essere precipitata per circa 20 metri: tre feriti.



I pompieri arrivati da Belluno, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto un giovane rimasto incastrato, mentre gli altri due erano riusciti a venire fuori autonomamente dalla Lancia Y. I feriti sono stati assistiti dai sanitari del 118 per poi essere trasferiti due in ambulanza e uno in elicottero in ospedale. I rilievi di legge sono stati eseguiti dai Carabinieri.