Auto sfonda il guardrail e precipita nel canale

CHIOGGIA – Attimi di terrore nel pomeriggio di giovedì 27 marzo sul cavalcavia di Viale Mediterraneo, tra Borgo San Giovanni e Sottomarina, in comune di Chioggia (Venezia). Un’Opel Astra ha sfondato il guardrail, finendo nel canale sottostante. A bordo un uomo e una donna, entrambi feriti. I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento locale, hanno messo in sicurezza l’area, mentre alcuni passanti sono riusciti ad aiutare i due occupanti a uscire dall’auto prima dell’arrivo del Suem 118. Sul posto anche i sommozzatori di Venezia e un’autogrù da Padova per il recupero del veicolo. I due occupanti sono stati presi in carico dal personale sanitario e portati in ospedale. Intanto, le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per chiarire le cause dell’incidente.