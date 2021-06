In auto senza patente e ubriaco, maxi multa a 19enne

VICENZA - Senza patente, viaggiava durante il coprifuoco e ubriaco al volante: così un giovane vicentino è stato multato con oltre seimila euro oltre ad una denuncia.



A fermarlo è stata la polizia locale poco prima di mezzanotte insospettiti dall' andatura incerta del giovane di 19 anni il quale, sceso dalla vettura ha mostrato evidenti segni di alterazione dall'alcol. Invitato ad eseguire la prova etilometrica. il conducente, pur ammettendo di aver ecceduto nel bere, ha rifiutato di sottoporsi all'esame.



Dal controllo dei documenti è emerso, inoltre, che non aveva mai conseguito la patente di guida ed è stato sorpreso a circolare dopo le 23 senza un giustificato motivo. Oltre 6 mila euro di multa per guida senza patente (5100 euro), in stato di ebbrezza (543 euro) e in violazione del coprifuoco (533 euro) il ragazzo è stato denunciato. I vigili, infine, hanno sottoposto a sequestro amministrativo la vettura ai fini della confisca.