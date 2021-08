Auto scontro scooter: grave un 19enne

SCHIO - Grave incidente tra auto e scooter ieri sera in provincia di Vicenza: in fin di vita un giovanissimo.

L’episodio è accaduto verso le 22.30 di domenica in via Rovereto a Schio tra una mercedes Classe A guidata da una 80enne e un ciclomotore malaguti con in sella un 19enne di Schio.



L’auto stava proseguendo lungo la strada quando ha cozzato contro il motociclo che si era immesso da via Generale Achille papa. Lo schianto è stato molto violento. Il ragazzo è finito a terra pesantemente.

Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del Suem. Il giovane è stato rianimato e ricoverato in ospedale a Vicenza in prognosi riservata. Illesa la donna.