Auto sbanda e centra autocarro, morta 85enne nel veronese

VERONA - Una donna di 85 anni è morta in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Castelletto di Soave (Verona).



L'anziana, alla guida della sua utilitaria, per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, avrebbe invaso la corsia opposta al suo senso di marcia scontrandosi con un autocarro di un'azienda di trasporti. La donna è morta all'istante.