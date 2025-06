Auto rischia di investire i ciclisti al Giro del Delfinato - VIDEO

FRANCIA - Momenti di tensione oggi, lunedì 9 giugno, durante la seconda tappa del Giro del Delfinato 2025, sul percorso di 204,6 km da Premilhat a Issoire. Un’automobile bianca, proveniente da una strada sterrata secondaria, ha rischiato di investire un quartetto di ciclisti in fuga immettendosi improvvisamente nella corsia senza rispettare la precedenza.



Le telecamere di Eurosport hanno ripreso l’episodio, mostrando il conducente che, senza controllare attentamente, è sceso a tutta velocità sulla strada principale proprio mentre i corridori stavano transitando. Il gruppo ha dovuto compiere un rapido cambio di direzione per evitare l’auto, che per fortuna ha frenato in tempo, evitando così un possibile incidente.

L’episodio ha suscitato indignazione tra tifosi e appassionati, sottolineando i rischi a cui sono esposti i ciclisti durante le competizioni su strada, soprattutto in tratti non completamente chiusi al traffico.



Nonostante lo spavento, i corridori sono riusciti a proseguire la gara senza conseguenze.

Che rischio per i fuggitivi al Delfinato



Mancato rispetto della precedenza e poco rispetto da parte del conducente #EurosportCICLISMO #Dauphiné pic.twitter.com/J7TOxhkbVU — Eurosport IT (@Eurosport_IT) June 9, 2025 ”