Auto ribaltata, conducente in gravi condizioni

TRIESTE - A Conconello (Trieste), in via della Bellavista, un grave incidente stradale si è verificato tra le 15 e le 15:30 di oggi, lunedì 17 marzo. Un'auto si è ribaltata fuori strada, coinvolgendo una donna di 76 anni, residente a Trieste. La vittima è stata prontamente soccorsa dal Soccorso Alpino e dai Vigili del Fuoco, che hanno lavorato insieme per stabilizzarla e trasportarla all'ospedale di Cattinara in condizioni serie.



L'intervento è stato coordinato dalla Sores, che ha attivato otto tecnici del Soccorso Alpino per supportare le operazioni di soccorso. Sul posto erano presenti anche l'auto medica e i Vigili del Fuoco, che hanno garantito la sicurezza della zona e assistito nella gestione dell'emergenza. La donna è stata intubata e trasportata via autoambulanza per ricevere cure mediche immediate.