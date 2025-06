Auto in retromarcia su un gruppo di amici al bar, Gabriele muore a soli 33 anni

Un’intera comunità sotto shock per la morte improvvisa e drammatica di Gabriele Nuzzolo, giovane esponente del Partito Democratico e consigliere comunale, travolto e ucciso da un SUV in retromarcia mentre era seduto ai tavolini di un bar con alcuni amici.



La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di domenica, poco dopo le 19, a Poggio alla Lastra, piccolo borgo nel comune di Bagno di Romagna, nella vallata del Bidente. Il gruppo era seduto all’esterno di un bar quando un’auto, un Range Rover, ha improvvisamente fatto retromarcia, piombando sui presenti.



Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del mezzo c’era una donna colpita da un malore improvviso, forse una crisi epilettica, che le avrebbe fatto perdere il controllo del veicolo. L’auto ha colpito in pieno i tavolini, travolgendo quattro persone. Alcuni sono riusciti a spostarsi in tempo o sono stati solo sfiorati, ma per Nuzzolo, che avrebbe compiuto 34 anni a luglio, l’impatto è stato fatale. È stato schiacciato tra un tavolo ribaltato e il muro del locale.



I soccorsi sono intervenuti rapidamente, con l'arrivo del personale del 118 che ha tentato manovre di rianimazione sul posto, ma per il giovane consigliere non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia, anche dal mondo politico e dalle istituzioni locali. Dolore e incredulità avvolgono il territorio dell’Appennino forlivese-cesenate, colpito da una perdita che lascia un vuoto profondo.