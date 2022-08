Auto precipitata in un dirupo

UDINE - Questa mattina le stazioni di Cave del Predil e Moggjo Udinese del Soccorso alpino e speleologico assieme alla Guardia di Finanza, ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco sono stati attivati dalla Sores per una automobile precipitata in un dirupo presso Pian dei Spadovai, in Alta Val Dogna.

L'elisoccorso regionale è stato preallertato previa verifica di persone all'interno dell'abitacolo.quando verrà raggiunto.

LEGGI ANCHE