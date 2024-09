Auto precipita in montagna per cento metri, due feriti gravi

UDINE – Ieri sera la stazione di Forni Avoltri è intervenuta in comune di Prato Carnico attivata dalla Sores assieme a elisoccorso regionale, ambulanza, vigili del fuoco e Guardia di Finanza per un incidente automobilistico a quota 1500 circa. La segnalazione è arrivata da una persona di Malga Ielma che ha sentito i richiami dopo che l'automobile precipitata per un centinaio di metri fino al rio sottostante mentre effettuava una curva in salita. A bordo c'erano due persone, un uomo e una donna Carnici sui settant'anni, che sono rimasti feriti. Sullo scenario si è portato l'elisoccorso regionale e anche l'ambulanza è riuscita a salire. Le due persone, entrambe politraumatizzate, sono state imbarellate e entrambe portate via in elicottero, dopo che l'ambulanza ha avuto un problema tecnico.