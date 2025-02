Auto precipita in mare: muore un uomo

ISTRIA (CROAZIA) – Un 56enne di Trieste ha perso la vita dopo essere precipitato in mare con la sua Fiat Punto dal porticciolo di Santa Marina, nel comune di Torre di Parenzo. L’incidente è avvenuto nella notte di sabato 8 febbraio, intorno alle 23, ma l’auto è stata rinvenuta solo il giorno successivo da un pescatore. Le autorità croate hanno avviato immediatamente le operazioni di ricerca, che si sono protratte per oltre 24 ore. Il cadavere è stato rinvenuto lunedì mattina, sulla riva, a circa 500 metri dal punto in cui il veicolo è finito in mare. Le cause dell’incidente restano da chiarire, ma non si esclude che l’uomo possa aver avuto un malore o un colpo di sonno mentre si avvicinava al porticciolo. La Polizia croata sta conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica della tragedia. L’assenza di testimoni e la scarsa visibilità notturna rendono difficile stabilire con certezza cosa sia accaduto nei momenti precedenti la caduta in acqua.