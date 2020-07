Auto precipita da un ponte: 29enne perde la vita

BELLUNO - Un giovane di 29 anni, residente a Cibiana è morto precipitando con la propria automobile nel greto del fiume Boite, nei pressi della località in cui abitava. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 21.00 di ieri sera. Ad allertare i soccorsi una chiamata al 118 da parte di un passante che, imbattutosi nel guardrail sfondato all'altezza del ponte di Cibiana, si è affacciato e ha visto l'auto rovesciata, 35 metri più in basso. Sul posto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, che con un verricello di 60 metri ha sbarcato medico e tecnico dell'elisoccorso, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso del guidatore e procedere al recupero della salma. Sul posto anche i carabinieri di Pieve di Cadore.