Auto e pneumatici in container, sequestro in Porto a Venezia

VENEZIA - I funzionari dell'Agenzia Dogane e Monopoli di Venezia, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno sequestrato in porto un container con rifiuti speciali non pericolosi e pericolosi, non dichiarati come tali, destinato al Camerun.

Il controllo, di particolare difficoltà a causa dell'enorme quantitativo disomogeneo dei materiali stivati, è stato effettuato in sicurezza con la partecipazione di tecnici dell'Arpav.

Il carico era costituito in gran parte da pneumatici usati, sospensioni auto usate, un'automobile, parti di ricambi legate alla sicurezza del veicolo, materiale elettrico e masserizie. La documentazione allegata alla dichiarazione doganale di esportazione risultava non corrispondente e non conforme alla reale natura della merce.

L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della merce e la demolizione della parte del carico, pari a 25,7 tonnellate, costituita da motori, componenti di carrozzeria e pneumatici. I rifiuti di autodemolizione sono stati recuperati e smaltiti da una società locale.