Auto piomba su un campo estivo: quattro morti, tra cui bambini

STATI UNITI - Una tragedia ha colpito ieri il piccolo centro di Chatham, in Illinois, dove una vettura ha fatto irruzione in un campo estivo uccidendo quattro persone, tra cui alcuni bambini, e ferendone altre.



Secondo quanto riportato dalla polizia locale, l’auto ha sfondato la parete est dell’edificio del campo Ynot e ha attraversato la struttura fino a uscire dal lato ovest, investendo diversi presenti all’esterno.



Le vittime avevano un’età compresa tra i 4 e i 18 anni. Il conducente, unico a bordo, è rimasto illeso ed è stato accompagnato in ospedale per controlli. Al momento, non sono noti i motivi del gesto.