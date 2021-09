Auto nel lago, i soccorritori ritardano: senza green pass non possono utilizzare l'elicottero

TRENTO - L’auto finisce nel lago ma i sommozzatori della Protezione civile ritardano perché alcuni operatori erano privi di green pass.

L’episodio è accaduto domenica scorsa a Campione del Garda, in provincia di Brescia: i sommozzatori della Protezione civile della Provincia di Trento hanno impiegato circa un’ora e mezza, anziché 15 minuti di volo in elicottero, per giungere sul posto, perché alcuni operatori non avevano il Green pass, necessario per salire sul velivolo.



L’allarme era stato segnalato da alcuni passanti e sono stati allertati i sommozzatori trentini, che sono dovuti intervenire attraverso i mezzi stradali, non potendo salire sull’elicottero.

Per garantire più controllo sanitario e incentivare il personale alla vaccinazione, dal 21 agosto la Protezione civile del Trentino ha previsto con un ordine di servizio che sull’elicottero non possono salire operatori del Nucleo sommozzatori senza Green pass o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti: devono invece recarsi sui luoghi dell’intervento via strada con i mezzi del Corpo permanente dei vigili del fuoco di Trento.

Per fortuna l’episodio non ha avuto conseguenze gravi, perché all’arrivo i soccorritori non hanno individuato persone coinvolte.