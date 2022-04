Auto nel fosso, feriti quattro ventenni

JESOLO - Alle ore 1.00 della notte scorsa, i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SP 43 in Via Adriatico a Jesolo, all’altezza della rotonda ipertosano per un’auto finita rovesciata nel fossato: feriti quattro giovani ventenni.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno messo in sicurezza l’auto ed utilizzando cesoie, divaricatori e martinetti idraulici liberato i giovani. I feriti sono stati assistiti dal personale sanitario del SUEM, arrivati con più ambulanze, stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 3 con la rimozione dell’auto da parte del soccorso stradale.