Auto nel canale, mercoledì i funerali dei due fratelli

VERONA - Sarà celebrato mercoledì 25 gennaio, nel tempio crematorio al cimitero di Mantova, il funerale di Amritpal Singh, 18 anni, e dalla sorella Balpareet Kaur, 16enne, due dei tre giovani di origini indiane, residenti a Monteforte d'Alpone (Verona), morti nell'incidente avvenuto il 15 gennaio scorso a Veronella. Fratello e sorella viaggiavano sull'auto guidata dal connazionale Vishal Klair, 19 anni, anch'egli deceduto, che è finita in un canale. Sull'auto anche un quarto ragazzo che è riuscito a dare l'allarme e poi è stato ricoverato in ospedale. Martedì prossimo, all'obitorio di San Bonifacio (Verona), si terrà una veglia di preghiera fino e le cerimonie funebri con rito Sikh. La mattina successiva, dopo il funerale vero e proprio a Mantova, i due corpi saranno cremati e le urne con le ceneri verranno in seguito rimpatriate in India.

