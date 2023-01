Auto nel canale: identificate le vittime, due erano fratelli

VERONA - Un fratello e una sorella, di 18 e 16 anni, e un ragazzo 19enne sono le tre vittime dell'incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a Veronella, in provincia di Verona. I tre giovani, tutti di origini indiane e residenti a Monteforte d'Alpone (Verona), erano a bordo di un'automobile che per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della Polizia stradale, è sbandata travolgendo il parapetto di un ponte sul torrente Alpone, lungo la strada che collega Veronella a Belfiore, ed è finita nel torrente, in fondo ad una scarpata di 10 metri. A bordo dell'auto un altro ragazzo, 20enne, che è rimasto ferito ma è uscito dalla vettura a dare l'allarme, facendo intervenire i soccorsi con i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco. Il giovane poi è stato trasportato all'ospedale di San Bonifacio (Verona). L'auto, una Peugeot 206, è stata posta sotto sequestro dagli agenti della Polstrada, guidati dal comandante Girolamo Lacquaniti.

