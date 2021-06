Auto nel canale di scolo, muore il conducente

VICENZA - Incidente mortale ieri sera, domenica, poco prima delle 20:30 di domenica. I vigili del fuoco sono intervenuti lungo la SR 11 in via Milano a Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza per un auto finita nel canale scolo e poi contro un muretto: deceduto il conducente.



I pompieri arrivati da Arzignano, hanno messo in sicurezza l’auto ed estratto il conducente.



Immediato l'arrivo dei sanitari del Suem che, nonostante i tentativi di rianimazione, hanno dovuto constatare il decesso dell'uomo. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi di legge.