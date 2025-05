Auto investe tifosi a Liverpool durante la parata per la vittoria in Premier League: arrestato un uomo

INGHILTERRA - Un grave episodio ha scosso Liverpool nella serata di ieri, quando un’auto di colore scuro ha travolto diversi tifosi radunati per la parata celebrativa della vittoria del Liverpool FC in Premier League. L’incidente è avvenuto in Water Street, nel centro della città, poco dopo le 18:00.



La polizia di Merseyside ha confermato di aver ricevuto la segnalazione di una collisione tra un veicolo e pedoni e ha arrestato un uomo britannico di 53 anni, originario dell’area di Liverpool, che è stato posto in custodia cautelare. Al momento gli inquirenti, con il supporto della polizia antiterrorismo, stanno valutando se l’atto sia stato deliberato o accidentale.

Le immagini diffuse sui social mostrano il veicolo che sterza improvvisamente e si dirige verso la folla al termine della parata, durante la quale i giocatori avevano appena esibito il trofeo su un autobus scoperto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i servizi di emergenza, tra cui ambulanze e vigili del fuoco, mentre la zona è stata transennata per consentire le operazioni di soccorso e indagine.



Secondo quanto riferito, almeno 47 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in condizioni gravi. Un giornalista presente ha visto almeno 4 persone trasportate via in barella. Il Liverpool FC ha espresso il proprio cordoglio e la vicinanza a tutti i coinvolti, confermando di essere in stretto contatto con le autorità locali e di offrire pieno supporto ai soccorsi.

Il primo ministro britannico Keir Starmer è stato informato dell’accaduto e segue da vicino gli sviluppi, ringraziando le forze dell’ordine e i servizi di emergenza per la pronta risposta e invitando a lasciare spazio alle indagini in corso.