Auto investe ragazzina 15enne in bici, è grave

CAMPODARSEGO - E' ricoverata in gravi condizioni in ospedale una ragazzina di 15 anni investita da un'auto mentre attraversava la strada in bicicletta, nel tardo pomeriggio a Campodarsego (Padova). La donna alla guida della vettura, una Ford, avrebbe tentato una frenata disperata, ma non è riuscita ad evitare l'impatto, avvenuto in un attraversamento pedonale regolato da semaforo.

Le condizioni della giovane sono apparse subito preoccupanti. Bloccato il traffico sulla strada in entrambe le direzioni, da Padova è stata fatta arrivare l'eliambulanza del Suem, che ha ha trasportato la 15enne all'ospedale del capoluogo. La ragazza è in prognosi riservata. L'alcoltest eseguito dalla polizia municipale sulla guidatrice avrebbe dato esito negativo.