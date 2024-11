Auto investe monopattino, c'è una vittima

VERONA - Un uomo di 34 anni, Mirko Bellini, è morto dopo essere stato investito da un'automobile mentre stava viaggiando sul suo monopattino. L'incidente è avvenuto poco dopo la mezzanotte a Legnago (Verona). Bellini è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale "Mater Salutis" della cittadina veronese, dove è morto poco dopo. La dinamica dell'incidente è al vaglio dei Carabinieri. Sul posto gli operatori del Suem 118.

AGGIORNAMENTO

E' stato denunciato per omicidio stradale un automobilista 28enne veronese, che la scorsa notte a Legnago (Verona) ha investito e ucciso un 34enne che viaggiava in bicicletta elettrica - non in monopattino, come si era appreso in un primo tempo - allontanandosi senza prestare soccorso. L'uomo è morto dopo il ricovero in ospedale a Legnago.

L'auto investitrice e il conducente sono stati individuati stamani dai Carabinieri che, su disposizione della Procura della Repubblica di Verona, hanno sequestrato i due mezzi. Il 28enne così è stato deferito in stato di libertà. Le indagini proseguono al fine di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente.