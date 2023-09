Auto investe ciclista e finisce contro un furgone parcheggiato

VICENZA - Poco prima delle 17:30, di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Trento a Piovene Rocchette (Vicenza) per un incidente tra un’auto, un ciclista e un furgone parcheggiato: ferito l’uomo a bordo della bicicletta. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe che l’autista di una Bmw SW è entrato in collisione con il mezzo a due ruote per finire poi contro il piccolo veicolo commerciale parcheggiato.

I vigili del fuoco arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre il ciclista è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem e trasferito in ospedale. Illesa la famiglia di quattro persone a bordo dell’auto. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Danneggiato anche un palo dell’illuminazione pubblica. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.