Auto investe ciclista: è grave

MANZANO (UDINE) – Un ciclista di 51 anni è stato centrato da un’auto nel pomeriggio di ieri, domenica 13 novembre.



L’episodio è accaduto verso le 18.30 lungo la regionale 56 all’altezza del supermercato Aldi. Dopo la chiamata di aiuto al Nue112, transitata alla Sores, gli infermieri della centrale hanno inviato immediatamente sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Cormons e l’elisoccorso.



L’uomo, che ha riportato un violento trauma cranico, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con l’ambulanza. Sul posto, oltre ai sanitari del Suem, anche i Carabinieri di Manzano e della Radiomobile della Compagnia di Palmanova.

Mentre oggi uomo, di circa 50 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Udine, in via Ascoli dove, mentre era in sella a una bicicletta si è scontrato con una vettura riportando, appunto, ferite molto gravi. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, le forze dell'ordine intervenute stanno ancora effettuando alcuni accertamenti.

Subito dopo la collisione sono stati allertati i soccorsi al numero unico di emergenza Nue112 che ha trasferito la telefonata tempestivamente alla Sores. Gli infermieri della centrale hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di una ambulanza e un'automedica. L'uomo è stato trasportato d'urgenza, in codice rosso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.