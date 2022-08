Auto investe bimbo e lo sbalza di dieci metri, è grave

UDINE - Un bimbo è stato ricoverato lunedì sera 15 agosto in gravi condizioni dopo essere stato investito da un'auto che lo ha sbalzato in avanti per una decina di metri.

E' accaduto nel piccolo centro di Pasian di Prato, in provincia di Udine poco prima delle 19:30. Immediatamente sono intervenuti i sanitari giunti sul posto con un'ambulanza e con un'automedica.

Il piccolo paziente è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia dove è stato immediatamente ricoverato. Le sue condizioni sono gravi. I carabinieri stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare eventuali responsabilità.

AGGIORNAMENTO

Stava attraversando la strada con la bici sulle strisce pedonali il bimbo investito ieri sera da un'auto, nel cui impatto è stato sbalzato in avanti di una decina di metri.

Le sue condizioni sono apparse subito gravi, e tali rimangono dopo circa dodici ore: i sanitari gli hanno riscontrato un trauma cranico e la frattura di una gamba.

L'incidente è accaduto per l'esattezza nella frazione di Santa Caterina di Pasian di Prato, in provincia di Udine, intorno alle 19:30. Il bambino, che ha 13 anni, dopo il volo è stato immediatamente soccorso dalle persone presenti e dalla stessa conducente dell'auto investitrice, come ha reso noto il Giornale radio di Rai Fvg.

Subito dopo è giunto sul posto il personale sanitario con un'ambulanza e con un'automedica. Il piccolo paziente è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia in codice rosso, dove è stato immediatamente ricoverato.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e stanno verificando eventuali responsabilità.