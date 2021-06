Auto infilzata dalla cuspide del guardrail, occupanti vivi per miracolo

PORDENONE - Il conducente è uscito all'improvviso dalla carreggiata ed è finito contro il guard-rail. La cuspide della protezione ha però infilzato da parte a parte la Station wagon. Miracolosamente nessuno è rimasto ferito.



L'episodio è accaduto ad Aviano, in Via Monte Cavallo sabato. Una dinamica che spesso risulta tragica; ma gli occupanti stavolta sono usciti dall'auto sulle proprie gambe per essere poi ricoverati in ospedale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza la vettura e, dopo essere stata rimossa dal carro attrezzi, hanno tagliato i monconi e ripristinato il guardrail.