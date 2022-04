Auto infilzata dalla cuspide del guardrail

BELLUNO - Poco prima delle 19:30 di sabato, vigili del fuoco sono intervenuti in Via Sagrogna in località Levego a Belluno per un’auto finita contro la cuspide di un guardrail.

Ferito il conducente. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza hanno messo in sicurezza l’auto la cui cuspide si è infilata nel motore dell’auto, mentre il conducente rimasto ferito è stato preso in cura dal personale del SUEM per essere trasferito in pronto soccorso. I primi soccorsi da parte di una pattuglia della guardia di finanza che stava transitando in zona. La polizia stradale ha eseguito i rilievi del sinistro, sul posto veneto strade per il ripristino della sicurezza della strada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora