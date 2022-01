Auto guardrail: miracolata la conducente

TRIESTE – Grave incidente nella mattinata di lunedì a Prosecco, alle porte di Trieste.

Poco dopo le ore 11:20 i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Trieste, sono intervenuti sulla Strada Provinciale 1, tra Prosecco e Santa Croce, per un incidente stradale.



Per cause da accertare un’automobile è andata a sbattere contro il guard rail. Miracolosamente la donna al volante è riuscita ad uscire autonomamente ed è stata poi presa in cura dai sanitari del 118. I Vigili del Fuoco di Trieste ha messo in sicurezza il mezzo e l’area dell’incidente.