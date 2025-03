Auto, furgone ed escavatore in fiamme: incendio in un magazzino adiacente a un'abitazione

CAVALLINO TREPORTI – Ieri, domenica 2 marzo, alle 9:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Cristoforo Sabbadino, a Cavallino Treporti, per un incendio divampato all'interno di un ricovero attrezzi adiacente a un'abitazione. Nessuna persona è rimasta ferita. Numerose le chiamate alla sala operativa, allarmate dall'alta colonna di fumo nero visibile a grande distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Jesolo e Mestre, con il supporto dei civici pompieri locali. Le squadre hanno circoscritto e poi spento le fiamme che hanno avvolto la struttura, al cui interno si trovavano un’auto, un furgoncino, un piccolo escavatore e altro materiale, tutti andati distrutti. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento da parte dei tecnici dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate alle 15:30.