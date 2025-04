Auto fuoristrada nella notte, conducente grave

UDINE - Un violento incidente stradale si è verificato nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile lungo la Strada Provinciale 5, tra Fagagna e Rivotta (Udine). Un’auto è finita fuori carreggiata, schiantandosi nel fossato laterale e contro la vegetazione a bordo strada. Alla guida un uomo solo, rimasto gravemente ferito. L’allarme è scattato intorno alle 23, in un tratto buio e poco trafficato. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco e il personale sanitario del 118, che hanno prestato le prime cure. Viste le condizioni critiche del conducente, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che ha provveduto al trasporto urgente in ospedale. Si teme abbia riportato traumi seri.



I Carabinieri e la Polizia Locale hanno eseguito i rilievi per accertare la dinamica e gestito la chiusura temporanea della strada per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Le cause dell’uscita autonoma di strada sono ancora in fase di accertamento.