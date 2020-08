Auto fuori strada, in quattro finiscono all'ospedale

ERACLEA (VENEZIA) - Incidente questa mattina in provincia di Venezia, ad Eracle.



L’uscita di strada è avvenuta alle 7.30 in via Ancillotto a Eraclea. All’interno dell’auto, o,tre al conducente, anche altre tre persone.



L’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Sul posto le ambulanze provenienti da San Donà, con i Vigili del Fuoco che hanno liberato uno dei passeggeri rimasto bloccato nell’abitacolo.



Immediato il ricovero a San Donà: ha rilevato il sinistro una pattuglia della Polizia locale.