Auto fuori strada a Jesolo, morto il conducente

VENEZIA - Un uomo è morto la scorsa notte a Jesolo (Venezia), in un incidente avvenuto lungo via Martiri delle Foibe, tra le centrali piazza Aurora e piazza Mazzini. Secondo una prima ricostruzione, il conducente ha perso il controllo dell'auto, schiantandosi fuori dalla sede stradale.

Inutile l'intervento del Suem 118: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono intervenuti i vigili del fuoco, sul posto per estrarre il corpo rimasto incastrato all'interno del veicolo. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia di Stato, mentre i Carabinieri locali hanno fornito supporto per la gestione della viabilità.