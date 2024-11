Auto fuori controllo finisce con la fiancata contro un’abitazione

AZZANO DECIMO – È stato un intervento complesso quello affrontato dai Vigili del Fuoco di Pordenone ieri mattina, 3 novembre, a Corva di Azzano Decimo. Intorno alle 10:00, infatti, le squadre dei pompieri sono state allertate per un incidente stradale tra due autovetture in via Boscat, all’incrocio con via Vittorio Veneto.

Uno dei due veicoli, a causa del violento impatto, si è ribaltato su un fianco andando a finire contro il muro di un’abitazione, intrappolando il conducente all'interno dell'abitacolo. I Vigili del Fuoco, giunti dalla centrale di Pordenone, hanno dovuto utilizzare pinze divaricatrici per aprire le portiere e consentire l’accesso ai soccorritori.

L’intervento è stato condotto in stretta collaborazione con il personale sanitario arrivato sul posto con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso regionale, mobilitato vista la gravità della situazione. Le due persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per le cure necessarie, mentre i carabinieri hanno presidiato la zona e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.