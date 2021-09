Auto a fuoco vicino all'autostrada

TRIESTE - Auto in fiamme, è accaduto verso il mezzogiorno di domenica al Raccordo Autostradale 13, tra Prosecco e Sgonico, in direzione Trieste.



La vettura ha preso fuoco per cause al vaglio degli inquirenti: tutta la carreggiata è stata invasa dal fumo intenso e nero.

Il rogo ha provocato un incendio di arbusti per circa un centinaio di metri. L’incendio è stato domato con l’utilizzo del Naspo ad alta pressione. Nessun ferito.

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Opicina, la Polizia Stradale e gli operatori di ANAS. Il traffico sta subendo importanti rallentamenti.