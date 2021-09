UDINE - Auto a fuoco, i soccorritori salvano una donna. Su richiesta della Polstrada ieri alle ore 14.30 la sala operativa del comando Vigili del fuoco di Udine ha inviato la squadra del distaccamento di Latisana (UD) sull’autostrada A4 nel comune di Latisana in direzione Trieste per l’incendio di un’autovettura.

Entrata in autostrada a Latisana dopo circa 5 km l’autista ha riscontrato una perdita di potenza del mezzo, ha quindi fermato la macchina in una piazzola d’emergenza e, mentre stava uscendo dall’abitacolo, l’autovettura ha preso fuoco; la signora si è quindi portata in zona sicura e ha chiamato i soccorsi.



I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno provveduto ad estinguere l’incendio spegnendo anche delle fiamme che stavano intaccando alcune sterpaglie ai bordi della carreggiata. Sul posto personale Polstrada e Autovie Venete.



L’intervento dei Vigili del fuoco non ha richiesto la chiusura dell’arteria stradale in quanto la posizione dove era ferma l’autovettura incendiata ha permesso ai soccorritori di operare in sicurezza con il parziale restringimento di una corsia di marcia.

Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto nessuna persona, sono ancora in fase di accertamento.