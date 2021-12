Auto a fuoco a Piancavallo

AVIANO (PORDENONE) - I Vigili del Fuoco di Maniago sono intervenuti nel pomeriggio di domenica 12 Dicembre, per il principio di incendio di un autoveicolo parcheggiato in Piazzale della Puppa a Piancavallo.

Dei passanti hanno notato del fumo e un odore acre che usciva in modo lieve dal cofano di un auto in sosta.



Alla presenza dei carabinieri l’auto veniva aperta e una volta alzato il cofano si poteva capire l’origine del fumo e spegnere la parte bruciata, mettendo in sicurezza il veicolo.