Auto a fuoco nella rimessa, arrivano i soccorsi

SACILE (PORDENONE) - I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti con due automezzi attorno alle 14.30 di giovedì a Sacile in Via Longon per l’incendio di un’autovettura e dello stabile in cui era parcheggiata.



I pompieri hanno estinto l’incendio in circa mezz’ora. I danni si limitavano ad una porzione del fabbricato facente parte di un complesso industriale abbandonato e all’autovettura che andava completamente distrutta.



Cause al vaglio dei Vigili del Fuoco. Intervenuti sul posto anche i Carabinieri di Sacile.