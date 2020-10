Auto a fuoco nel pomeriggio a Longarone

LONGARONE - Auto a fuoco nel pomeriggio di oggi, giovedì, a Longarone, in provincia di Belluno.



Episodio è accaduto proprio all'incrocio tra l'Alemagna e la regionale 251.



Per cause in corso di accertamento le fiamme si sono sviluppate dal motore di un auto alimentata a gas GPL.



Il conducente ha accostato ed è uscito In tutta fretta, allertando i soccorsi. Sul posto sono sopraggiunti i pompieri che nel giro di pochi minuti hanno spento il rogo.



Conducente illeso ma auto pesantemente danneggiata.