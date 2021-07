Auto a fuoco lungo l'autostrada: il conducente riesce a salvarsi all'ultimo

UDINE - Auto a fuoco lungo l’Autostrada A23 all’altezza del casello di Udine Nord: sul posto i Vigili del Fuoco di Udine.



L’autista è riuscito a fermare l’auto e a uscire dall’abitacolo prima che le fiamme avvolgessero il mezzo. Le cause sono al momento al vaglio degli inquirenti,

Per tutta la durata delle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la rampa di uscita dell’autostrada è rimasta chiusa al traffico.