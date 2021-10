Auto a fuoco lungo l'autostrada A4

PADOVA - Auto a fuoco in autostrada: l'allarme venerdì verso le 15 in autostrada A4 tra Padova Ovest e Est al km 358+600: nessuna persona ferita.



L’autista si è fermato ed è sceso con gli altri due passeggeri dopo aver visto il fumo uscire dal cofano. Subito dopo l’auto si è completamente incendiata.

I vigili del fuoco intervenuti con due automezzi, hanno spento la Citroen C4 andata completamente distrutta. Le cause di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra intervenuta.