Auto a fuoco, le fiamme si propagano anche alla pompeiana

VICENZA - Questa mattina, venerdì 13 giugno 2025, intorno alle 9:20, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Luigi de Boni a Lonigo (Vicenza) per un incendio che ha coinvolto un’autovettura.



Le fiamme hanno interessato anche la pompeiana sovrastante il veicolo, causando gravi danni ad entrambe le strutture.



La squadra del distaccamento di Lonigo, composta da cinque operatori e dotata di un autopompa serbatoio e un modulo antincendi su pickup, ha lavorato per circa un’ora per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area.

Il richiedente l’intervento ha riportato un ustione lieve ed è stato affidato alle cure del personale sanitario giunto sul posto. Presenti anche i Carabinieri per gli accertamenti del caso.