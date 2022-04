Auto a fuoco: distrutta una Smart

PADOVA - Poco prima delle 14:00 di ieri giovedì 21 aprile 2022, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Giordano Bruno a Padova per l’incendio di un’autovettura Smart.

I pompieri arrivati con la prima squadra, hanno spento le fiamme della piccola auto andata completamente distrutta. Le cause sono al vaglio della squadra intervenuta.



Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora, con il completo raffreddamento dell’auto e la rimozione del mezzo, da parte del soccorso stradale.